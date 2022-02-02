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Автор Ирина Гусакова

Как восстановиться после "ковида": советы врача

Здоровье

У здоровых людей без хронических заболеваний молодого возраста, как правило, инфекция коронавируса протекает бессимптомно, в таких случаях никаких последствий для заболевшего не будет. Однако это совершенно не означает, что у молодых и относительно здоровых невозможно тяжелое течение и можно расслабиться. Вся неприятность этой инфекции — в ее непредсказуемости.

Заболевание первыми штаммами коронавируса особенно тяжело протекало у пожилых людей, но с каждой новой мутацией вирус "молодеет". Последняя волна штамма "омикрон" активно распространяется в детских коллективах, и объем госпитализаций среди детей стремительно растет. О том, как восстановиться после "ковида", рассказала читателям Pravda.Ru директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО "Аристо Фарма", врач клинической лабораторной диагностики Любовь Дупленко.

коронавирус

Какой удар может нанести "ковид" органам

Легкое течение коронавирусной инфекции не должно доставлять серьезных проблем организму, и обычно после болезни не требуется восстановления. Однако могут быть остаточные явления в виде длительного кашля или сохраняющейся невысокой температуры. Обычно в таких случаях не требуется какая-либо реабилитация. Чего нельзя сказать о пациентах с тяжелой и среднетяжелой формами заболевания. При них от метаболических нарушений страдают все органы и системы организма. Тяжелее всего приходится легким, особенно если формируются фиброзы. Но и другие органы под ударом. В постковидный период может стартовать миокардит, при котором повреждается сердечная мышца. Или диагностируется повреждение почек: для "ковида" характерны микротромбы в небольших сосудах, а почечная ткань состоит из множества сосудистых сплетений.

После перенесенной инфекции нужно следить за своим здоровьем и по возможности проходить регулярное обследование. Лабораторное обследование обычно стандартное, чтобы оценить важные показатели работы внутренних органов. Жизненную емкость легких проверяют с помощью спирометрии. Работу сердца — ЭКГ или ЭХОКГ. Восстановление — это не только возвращение к прежним показателям здоровья, но и предотвращение осложнений.

Коронавирус

С чем предстоит бороться пациентам, перенесшим "ковид"?

Симптомы могут быть разные, но основные:

  • астенический синдром (или, проще говоря, усталость);
  • долгая одышка;
  • нарушение памяти;
  • головные боли и др.

Они проходят постепенно и самостоятельно. Однако стоит позаботиться о себе и начать прием витаминно-минеральных комплексов. Также важно скорректировать питание. Оно должно быть сбалансированным, содержать достаточное количество жиров и белков. Организм на восстановление тратит много энергии. При длительном постельном режиме мышцы начинают атрофироваться. Чтобы вернуть им силу, в рацион нужно добавить достаточное количество продуктов, богатых белком:

  • мясо,
  • рыбу,
  • яйца,
  • бобовые,
  • молочные и кисломолочные продукты и т. д.

Для восстановления функции дыхания хорошо помогают

  • дыхательная гимнастика,
  • общеукрепляющие физические активности,
  • плавание.

Лечебная физкультура подключается дозировано: небольшое количество упражнений и мало подходов. Постепенно можно увеличить и подходы, и кратность. Отлично работают циклические тренажеры как для рук, так и для ног. Эти виды активности хороши и для тренировки сердечной мышцы — их часто используют в кардиозонах фитнес-клубов. Самый простой вид физической нагрузки, который подойдет всем, — это ходьба. Темп ходьбы и длину дистанции можно изменять по мере роста толерантности к физическим нагрузкам.

Физиотерапевтическое лечение показано не всем — оно хорошо работает для восстановления легочной ткани. Медицинский массаж, в том числе шейно-воротниковой зоны, помогает в неврологической реабилитации для комплексного лечения мышечной дистрофии и головной боли. Нередко коронавирусная инфекция вызывает депрессию у пациентов, поэтому может потребоваться консультация психолога или психотерапевта.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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