EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Вирусолог Нетёсов: зачем вакцинировать детей от COVID и при чём тут взрослые

Здоровье

Зачастую дети переносят коронавирус бессимптомно, но при этом заражают взрослых, которые болеют тяжелее, заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Вирусолог Нетёсов: зачем вакцинировать детей от COVID и при чём тут взрослые

По словам врача, "заразу" ребёнок может "принести" из детского сада и школы, но даже не знать об этом. При этом дети контактируют в семье не только с родителями, но и с бабушками и дедушками, которые находятся в группе риска по заболеваемости COVID-19.

"Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С "омикроном" эта история может повториться", — пояснил вирусолог в беседе с РИА Новости.

Как отметил врач, дети стали чаще заражаться новым штаммом вируса "омикрон". По сравнению с "дельтой" он более патогенен, поэтому ведущие научные компании мира начали разрабатывать вакцину от коронавируса для детей. Нетёсов подчеркнул, что в России начали внедрять компонент "Спутник М". Отечественный препарат предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Самоизоляция с детьми – Самые полезные советы
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Вирусолог Нетёсов: зачем вакцинировать детей от COVID и при чём тут взрослые
Пушков оценил отказ Венгрии разместить у себя дополнительный контингент НАТО
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Захарова: в основе дипломатии Украины лежат принципы "финансовой пирамиды"
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Политолог: Белый дом на самом деле подыгрывает российской пропаганде
Эксперт рассказал, что делать заболевшим COVID-19 в путешествии
Кедми объяснил, почему России не надо поставлять оружие на Донбасс
В Европе признали дипломатию ЕС в отношении Украины неэффективной
New York Times: около 200 боевиков ИГ* сбежали из сирийской тюрьмы
Последние материалы
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Захарова: в основе дипломатии Украины лежат принципы "финансовой пирамиды"
Данилко выразил свою политическую позицию словами песни Юрия Антонова
Политолог: Белый дом на самом деле подыгрывает российской пропаганде
Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать
Эксперт рассказал, что делать заболевшим COVID-19 в путешествии
Кедми объяснил, почему России не надо поставлять оружие на Донбасс
Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией
В Европе признали дипломатию ЕС в отношении Украины неэффективной
New York Times: около 200 боевиков ИГ* сбежали из сирийской тюрьмы
Популярное
Здоровье
Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"

Новый штамм коронавируса "омикрон" стремительно распространяется в России. Переносится он легче предыдущего варианта, поэтому многие болеют дома. Однако есть ряд важных симптомов, при появлении которых не стоит тянуть с обращением в в больницу или вызовом врача.

Терапевт раскрыл важный симптом "омикрона", при котором нужно вызывать "скорую"
Вирусолог Нетёсов рассказал, на сколько затянется пятая волна COVID-19
Здоровье
Вирусолог Нетёсов рассказал, на сколько затянется пятая волна COVID-19
Мир. Новости мира
США лишили Украину миллиардов долларов из-за угрозы войны
Мир. Новости мира
Французы назвали Макрона "слугой США" после его переговоров с Путиным
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Происшествия
Самолет-носитель "Кинжалов" МИГ-31 выкатился с ВПП
Мир. Новости мира
Украинцы вышли на митинг, требуя не допустить войны с РФ: "Никто этого не хочет"
В Раде назвали возможную войну с Россией "освобождением"
Мир. Новости мира
В Раде назвали возможную войну с Россией "освобождением"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников