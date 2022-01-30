Вирусолог Нетёсов: зачем вакцинировать детей от COVID и при чём тут взрослые

Зачастую дети переносят коронавирус бессимптомно, но при этом заражают взрослых, которые болеют тяжелее, заявил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

По словам врача, "заразу" ребёнок может "принести" из детского сада и школы, но даже не знать об этом. При этом дети контактируют в семье не только с родителями, но и с бабушками и дедушками, которые находятся в группе риска по заболеваемости COVID-19.

"Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С "омикроном" эта история может повториться", — пояснил вирусолог в беседе с РИА Новости.

Как отметил врач, дети стали чаще заражаться новым штаммом вируса "омикрон". По сравнению с "дельтой" он более патогенен, поэтому ведущие научные компании мира начали разрабатывать вакцину от коронавируса для детей. Нетёсов подчеркнул, что в России начали внедрять компонент "Спутник М". Отечественный препарат предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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