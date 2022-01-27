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Автор Юлия Миленина

В "Векторе" отреагировали на информацию о появлении коронавируса NeoCov

Здоровье

Специалисты научного центра "Вектор" отреагировали на информацию о выявлении нового потенциально опасного коронавируса NeoCov в Южно-Африканской республике.

В "Векторе" отреагировали на информацию о появлении коронавируса NeoCov

Эксперты отметили, что уже ознакомились с материалами китайских учёных, предупредивших о рисках, связанных с NeoCov, передаёт РИА Новости.

"Сейчас речь не идёт о появлении нового коронавируса, готового распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", — сообщили в "Векторе".

Ранее на сайте bioRxiv появился препринт исследования биологов из Китая. В нём сказано, что NeoCov, обнаруженный в ЮАР, пока угрожает лишь летучим мышам. Однако, по словам учёных, вирусу нужна небольшая мутация для взаимодействия с организмом человека.

В Минздраве РФ и Роспотребнадзоре ещё не комментировали сведения о появлении коронавируса NeoCov.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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