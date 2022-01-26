Китайские ученые из Уханя предупредили о новом коронавирусе

Китайские ученые предупредили о риске попадания в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее был выявлен в ЮАР, сообщает bioRxiv.

Специалисты выяснили, что для проникновения в человеческий организм этому вирусу нужно мутировать. В настоящее время инфекция распространяется только среди летучих мышей. По словам китайских учёных, природа NeoCoV до сих пор остаётся непонятной.

Впервые вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового вируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. Инфекция быстро распространилась по всем странам мира и начала мутировать, в результате чего начали появляться новые штаммы коронавируса. Какое-то время доминирующим штаммом был "дельта", тогда как в настоящее время главенствует "омикрон". По данным на 25 января текущего года в мире зафиксировано более 357 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 5,6 миллионов человек, что делает пандемию коронавируса одной из самых смертоносных в истории.

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