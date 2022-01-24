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Автор Николай Ткаченко

Доктор Мясников раскрыл, чем опасен высокий уровень кальция

Здоровье

Предвестником серьёзных заболеваний, в том числе и онкологических, может быть повышенный уровень кальция в организме. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Доктор Мясников раскрыл, чем опасен высокий уровень кальция

По словам медика, сильная слабость, когда человеку трудно даже стакан с водой поднять, может быть признаком пониженного содержания этого макроэлемента. А прием кальция в таблетках в большом количестве опасен из-за риска образования камней в почках. Лучше получать как минимум половину суточной его нормы из продуктов. Однако нужно не забывать, что без витамина D кальций не усваивается.

Доктор добавил, что повышенный уровень кальция может быть довольно тревожным симптомом, указывающим на наличие онкологии, в частности рака легкого, почек или аденомы паращитовидной железы.

Если кальций повышен хотя бы на один миллиграмм от нормального уровня, то человеку, обычно, уже необходима операция, отметил врач.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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