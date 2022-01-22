Биолог рассказал о 50 мутациях "омикрона"

По словам кандидата биологических наук Евгения Тоневицкого, омикрон-штамм обладает гораздо большим количеством мутаций по сравнению с первоначальным вариантом. Из-за этого он получил способность быстрее попадать в клетки организма, и инкубационный период при коронавирусе, который он вызывает, стал короче.

Тоневицкий объяснил РИА Новости, что коронавирус — это белковый шарик, внутри которого содержится генетическая информация для производства таких же вирусов. А облегчают проникновение внутрь клеток шарику коронавируса специальные шипы — S-белки.

"Попав в клетки нашего организма, коронавирус "загружает" свою "инструкцию по сборке" и использует "инфраструктуру" наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии. Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновая кислота), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку", — рассказал биолог.

Тоневицкий объяснил, что благодаря большому количеству мутаций "омикрон" очень жизнеспособен. По его словам, часть его мутаций "отвечает" за эффективность и скорость, с которой вирус проникает внутрь клетки, а другая часть мутаций ответственна за скрытие S-белка "омикрона" от антител. Ещё какие-то мутации оптимизируют процесс производства копий вируса после того, как он уже проник в клетку.

Эти особенности, по словам биолога, сократили инкубационный период "омикрона" до 3 дней. Но в случае с этим штаммом есть и положительный момент.

"Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", — заключил эксперт.

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