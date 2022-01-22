EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Биолог рассказал о 50 мутациях "омикрона"

Здоровье

По словам кандидата биологических наук Евгения Тоневицкого, омикрон-штамм обладает гораздо большим количеством мутаций по сравнению с первоначальным вариантом. Из-за этого он получил способность быстрее попадать в клетки организма, и инкубационный период при коронавирусе, который он вызывает, стал короче.

Биолог рассказал о 50 мутациях "омикрона"

Тоневицкий объяснил РИА Новости, что коронавирус — это белковый шарик, внутри которого содержится генетическая информация для производства таких же вирусов. А облегчают проникновение внутрь клеток шарику коронавируса специальные шипы — S-белки.

"Попав в клетки нашего организма, коронавирус "загружает" свою "инструкцию по сборке" и использует "инфраструктуру" наших клеток, чтобы производить свои бесчисленные копии. Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновая кислота), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку", — рассказал биолог.

Тоневицкий объяснил, что благодаря большому количеству мутаций "омикрон" очень жизнеспособен. По его словам, часть его мутаций "отвечает" за эффективность и скорость, с которой вирус проникает внутрь клетки, а другая часть мутаций ответственна за скрытие S-белка "омикрона" от антител. Ещё какие-то мутации оптимизируют процесс производства копий вируса после того, как он уже проник в клетку.

Эти особенности, по словам биолога, сократили инкубационный период "омикрона" до 3 дней. Но в случае с этим штаммом есть и положительный момент.

"Есть и другая особенность, наблюдаемая у "омикрона", которая заключается в его "предпочтении" размножаться в верхних дыхательных путях, не спускаясь в легкие и не нанося значительный ущерб там", — заключил эксперт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19
Новости
Порошенко объяснил, как остановить "опьянённого безнаказанностью" Путина
Украина получила от США более 90 тонн летального оружия
Британские медики выявили новый вид "омикрона"
В России предложили ответ Германии на нежелание платить компенсацию за СП-2
В НАТО отказались выводить войска из стран Восточной Европы по требованию РФ
WP: в США попросили РФ не публиковать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности
Премьер Сербии Брнабич: на президента Вучича готовят покушение
Леонков: Россия может устроить "сопровождение" британским самолётам с оружием
Foreign Policy: в США призвали исключить Россию из ОБСЕ из-за Украины
Кива: Зеленский запугал граждан Украины российским "вторжением"
Последние материалы
Британские медики выявили новый вид "омикрона"
В России предложили ответ Германии на нежелание платить компенсацию за СП-2
Лечебный массаж от депрессии
Как встретили Новый год, так его теперь и проживёте
В НАТО отказались выводить войска из стран Восточной Европы по требованию РФ
Как не заболеть зимой: полезные советы
WP: в США попросили РФ не публиковать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности
Фитбол полезнее, чем футбол
Премьер Сербии Брнабич: на президента Вучича готовят покушение
Сковорода как источник вредных выбросов на кухне
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Ирина Шлионская Кого в Советском Союзе высылали за 101-й километр? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Захарова задала три вопроса главе МИД Британии Лиз Трасс
Шоу-бизнес
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
"Взгляните на свои пальцы": медики назвали неожиданный симптом рака лёгких
Здоровье
"Взгляните на свои пальцы": медики назвали неожиданный симптом рака лёгких
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников