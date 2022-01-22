Врач Гончаров рассказал о синдроме внезапной смерти от омикрон-штамма COVID-19

Руководитель медцентра "SalusPolus" врач-терапевт Игорь Гончаров заявил, что омикрон-штамм коронавирус может вызвать поражение сердца, что грозит синдромом внезапной смерти.

При попадании в человеческий организм коронавирус приводит к системным поражениям, поэтому врачи рекомендуют переболевшим пациентам внимательно следить за своим здоровьем и обследоваться.

По словам Гончарова, омикрон-штамм COVID-19 вызывает у некоторых пациентов изменение внутренней сосудистой стенки, которая покрывает все артерии, а также повышение уровня холестерина и нарушение свёртываемости крови.

"Поражение сосудов может привести к внезапной смерти или к усугублению или возникновению сердечно-сосудистых заболеваний", — сказал врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как и предыдущие разновидности коронавируса, "омикрон" оказывает негативное влияние на сердечную мышцу, что чревато возникновением фиброза миокарда, поэтому людям, которые переболели COVID-19, рекомендуется обратиться к кардиологу, отметил Гончаров.

Если у пациента есть сердечно-сосудистые заболевания, повышенное давление или высокий уровень холестерина, то ему необходимо тщательно следить за своим здоровьем во время пандемии, поскольку коронавирус способен обострять недуги, добавил врач.

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