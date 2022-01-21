Инфекционист дал неутешительный прогноз по течению "омикрона" в России

Количество случаев заражений новым штаммом коронавируса "омикрон", вероятно, продлится до конца февраля. Распространение инфекции будет стремительным, а нагрузка на здравоохранение увеличится. Такой прогноз сделал инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с РИА-Новости.

Врач заметил, что "омикрон" распространяется очень быстро, и тенденция к повышению сохранится, как минимум, до конца февраля. Он также напомнил слова мэра Москвы Сергея Собянина о необходимости подготовки к большому количеству заражений.

Специалист полагает, что "омикрон" даст значительную нагрузку на систему здравоохранения за счет роста амбулаторных случаев. Малышев заметил, что, по вновь появившимся данным, "омикрон" не так уж и легко протекает, а общее арифметическое число обращений к медикам всё равно нарастает.

При этом количество врачей ограничено, и они не роботы, чтобы выдерживать всё время увеличивающуюся нагрузку уже третий год. А граждане России ещё и не хотят вакцинироваться, чтобы помочь медицинским работникам, добавил Малышев.

Напомним, сегодня в России зафиксирован рекордный рост заражений COVID-19 — почти 50 тысяч. Хотя число госпитализаций по сравнению с предыдущим днем даже незначительно снизилось.

Ранее вирусолог Маргарита Романенко предупредила, что не стоит расслабляться в надежде на более легкое течение "омикрона".

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