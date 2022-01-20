Вирусолог Романенко об "омикроне": ничего хорошего нас не ждёт

Новый штамм коронавируса "омикрон" в процессе накопления всех мутаций действительно научился уходить от антител, но при этом пожертвовал своей способностью сливаться сразу с мембраной клетки и делать так, чтобы мембраны других клеток сливались друг с другом.

Для вируса это теперь означает более лёгкую передачу от человека к человеку и, видимо, более лёгкое течение заболевания. Но нужно оговориться, что пока это лишь теоретические выкладки, а расслабляться точно не стоит. Об этом рассказала вирусолог Маргарита Романенко на своем YouTube-канале.

Специалист пояснила, что течение болезни характеризуется не только тем, как вирус себя ведет и передается, но и ответом иммунной системы. А известно, что при ковиде огромную разрушительную силу несет часто не столько сам вирус, сколько ответ иммунной системы, которая чрезмерно на него реагирует.

И предсказать этот ответ пока никак нельзя, заметила Романенко. Пока можно лишь рассуждать на тему, как вирус ведет себя на тех или иных клетках. В результате исследования ученые выяснили, что "омикрон" намного лучше размножается в бронхах, чем в самих лёгких.

Из этого можно, с одной стороны, сделать хорошие выводы, так как чем меньше вирус погружается вглубь лёгких, тем меньше, скорее всего, будет воспалительная реакция, а течение болезни будет более лёгким.

Но, с другой стороны, когда вируса больше в верхних дыхательных путях, он легче выделяется в окружающаю среду в процессе чихания, кашля и разговора. Вот почему "омикрон" так быстро распространяется, пояснила вирусолог.

Поэтому, несмотря на позитивные новости о том, что "омикрон" приводит к более лёгкому течению болезни, не нужно забывать про его высокую распространяемость. И в сочетании с такой высокой трансмиссивностью, к сожалению, ничего хорошего нас не ждет.

Чем больше человек будет заражаться, тем больше будет госпитализаций, поскольку в России огромное количество невакцинированных людей, заключила Романенко.

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