Запрет на оказание плановой медпомощи и диспансеризацию в Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции.
С 21 января в городе запретили оказывать взрослым плановую медпомощь в амбулаторных условиях за исключением случаев, когда это может навредить здоровью или угрожать жизни. Запрет не распространяется на частные медучреждения, стоматологические клиники и женские консультации.
Также с 21 января в Санкт-Петербурге попали под запрет диспансеризация и профилактические осмотры взрослых и детей. При этом не приостанавливается проведение предсменных, предрейсовых, послесменных и послерейсовых медосмотров.
По данным Роспотребнадзора, к 21 января в Санкт-Петербурге выявили 1008 заразившихся омикрон-штаммом COVID-19, в том числе 178 — за последние сутки.
Сообщается, что 74 инфицированных побывали за рубежом — в Доминикане, ОАЭ, Великобритании, Египте, Франции, Испании и Сербии.
Согласно сведениям федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего в Санкт-Петербурге зафиксировано 903 773 случая заражения COVID-19. За последние сутки выявили 5 922 заразившихся — это максимум за пандемию.
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