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Автор Владимир Васютченко

Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России в феврале

Здоровье

Подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванный омикрон-штаммом, достигнет пика в России во второй половине февраля, считает инфекционист Евгений Тимаков.

Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России в феврале

"Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый, он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно", — цитирует специалиста ТАСС.

Тимаков пояснил, что максимальных показателей заболеваемости можно ожидать по итогам четырёх инкубационных периодов, продолжительность которого у нового варианта COVID-19 составляет около трёх дней.

По словам инфекциониста, пик заболеваемости в Москве возможен в конце января — начале февраля, поскольку распространение "омикрона" в столице началось раньше, чем в других регионах РФ.

Тимаков отметил, что в настоящее время статистика не отражает реальную ситуацию с COVID-19 из-за того, что заразившиеся "омикроном" зачастую легко переносят заболевание и не тестируются.

"Люди просто не тестируются с лёгкими симптомами, поэтому мы не видим истинной картины, сколько заболели на самом деле", — сказал специалист.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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