Глава группы ОП Малькевич: россиян пугают локдауном и повальной "куаркодизацией"

Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространения недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что в январе эксперты выявили в Сети порядка 500-800 фейков, связанных с COVID-19.

По его словам, жителей РФ продолжают пугать новым локдауном, массовым введением QR-кодов и опасными симптомами омикрон-варианта коронавируса.

"Два тренда: пугают тем, что с 1 февраля в связи с распространением штамма "омикрон" что-то страшное случится в плане принятия пакета законов, опять всех ограничат, пугают локдауном, повальной "куаркодизацией", — отметил Малькевич в интервью РИА Новости.

Кроме того, специалисты нашли фейковые сообщения, в которых говорится о том, что всех подростков могут обязать участвовать в прививочной кампании против COVID-19.

Малькевич добавил, что YouTube является главным источником распространения недостоверных сведений в интернете.

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