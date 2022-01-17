Учёные ГНЦ "Вектор" оценили, сколько новый штамм коронавируса "омикрон" способен сохранять заразность на разных бытовых поверхностях. Согласно выводам эксперимента, быстрее всего этот вид COVID-19 "умирает" на керамике.

Учёные взяли для исследования несколько поверхностей, на которые "разместили" новый штамм:

Кроме того, живучесть штамма проверили в дистиллированной воде.

"Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестаёт выявляться менее чем через 24 часа", — рассказали о результатах исследования сотрудники "Вектора" РИА Новости.

По словам учёных, скорость снижения "заразности" штамма в окружающей среде не многим отличается от других видов коронавируса. Кроме того, "омикрон" можно обеззаразить и дезинфицирующими средствами, подчеркнули учёные.

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