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Автор Екатерина Широкова

Учёные "Вектора" протестировали "омикрон" на живучесть на разных поверхностях

Здоровье

Учёные ГНЦ "Вектор" оценили, сколько новый штамм коронавируса "омикрон" способен сохранять заразность на разных бытовых поверхностях. Согласно выводам эксперимента, быстрее всего этот вид COVID-19 "умирает" на керамике.

Учёные "Вектора" протестировали "омикрон" на живучесть на разных поверхностях

Учёные взяли для исследования несколько поверхностей, на которые "разместили" новый штамм:

  • металл,
  • пластик,
  • керамическую плитку.

Кроме того, живучесть штамма проверили в дистиллированной воде.

"Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестаёт выявляться менее чем через 24 часа", — рассказали о результатах исследования сотрудники "Вектора" РИА Новости.

По словам учёных, скорость снижения "заразности" штамма в окружающей среде не многим отличается от других видов коронавируса. Кроме того, "омикрон" можно обеззаразить и дезинфицирующими средствами, подчеркнули учёные.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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Учёные "Вектора" протестировали "омикрон" на живучесть на разных поверхностях
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