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Автор Юлия Миленина

Глава центра Гамалеи Гинцбург объяснил, как будет проходить назальная вакцинация

Здоровье

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали применения назальной вакцины против коронавируса.

Глава центра Гамалеи Гинцбург объяснил, как будет проходить назальная вакцинация

По его словам, этот препарат является двухкомпонентным, передаёт РИА Новости.

"Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент", — отметил специалист.

Ранее Гинцбург сообщал, что пациенты, привитые против коронавируса дополнительно с помощью назальной вакцины, не будут переносчиками вируса.

В центре им. Гамалеи разработали несколько вакцин для борьбы с COVID-19:

  • "Спутник V" (получил одобрение в более чем 70 государствах);
  • "Спутник Лайт" (используется прежде всего для ревакцинации);
  • "Спутник М" (предназначен для подростков).

Также в РФ можно пройти вакцинацию с помощью препаратов "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр им. Чумакова РАН).

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Вирусолог: Какую вакцину выбрать? Есть ли вообще выбор?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус александр гинцбург
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