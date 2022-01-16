Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали применения назальной вакцины против коронавируса.

По его словам, этот препарат является двухкомпонентным, передаёт РИА Новости.

"Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент", — отметил специалист.

Ранее Гинцбург сообщал, что пациенты, привитые против коронавируса дополнительно с помощью назальной вакцины, не будут переносчиками вируса.

В центре им. Гамалеи разработали несколько вакцин для борьбы с COVID-19:

Также в РФ можно пройти вакцинацию с помощью препаратов "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр им. Чумакова РАН).

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