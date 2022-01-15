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Автор Владимир Васютченко

В РФ произошёл новый скачок суточного числа заражений COVID-19

Здоровье

Резкое увеличение суточного числа заражений коронавирусом продолжилось в РФ 15 января.

В РФ произошёл новый скачок суточного числа заражений COVID-19

По информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в стране выявили 27 179 заболевших COVID-19 после 23 820 случаев заражения, зарегистрированных сутками ранее.

Напомним, резкий рост суточного числа заражений коронавирусом начался 13 января. когда выявили 21 155 заразившихся, что на 3209 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

С начала пандемии в стране зарегистрировано уже 10 774 304 заражений COVID-19. Более 9,8 млн заболевших выздоровели, 320 634 умерли.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала неизбежный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране из-да распространения "омикрона".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности "шестизначных показателей" числа новых случаев заражения новым штаммом COVID-19 в РФ.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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