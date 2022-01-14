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Автор Екатерина Широкова

На Алтае готовятся к ухудшению эпидситуации из-за "омикрона"

Здоровье

Власти Алтайского края ужесточают контроль над соблюдением противоэпидемиологических мер из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

На Алтае готовятся к ухудшению эпидситуации из-за "омикрона"

При этом в оперативном штабе по противодействию COVID-19 уточнили, что ни одного случая заражения новым видом вируса на Алтае зафиксировано не было. Губернатор региона Виктор Томенко призвал соблюдать все рекомендации, введённые ранее.

"Глава региона отметил, что ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с распространением нового штамма "омикрон", поэтому система здравоохранения Алтайского края должна быть подготовлена к серьёзному росту числа заболевших", — цитирует сообщение пресс-службы правительства региона РИА Новости.

В Минздраве региона подчеркнули, что более всего заражению "омикроном" подвержены три категории людей:

  • непривитые,
  • пожилые,
  • люди с сопутствующими заболеваниями.

"Заразившийся человек может заражать других уже через сутки, тогда как болезненные симптомы появятся только на 4-5 день заражения. Именно этим эпидемиологи объясняют взрывной рост заболеваемости", — уточнили в ведомстве.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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