Иммунолог Болибок рассказал об отличительных симптомах "омикрона"

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, чем отличается штамм "омикрон" от других известных вариантов коронавируса.

В интервью с изданием "Москва 24" врач сообщил, что те, кто заразился "омикроном", обычно не жалуются на боль в груди, которая может быть признаком других штаммов.

"Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. "Омикрон" тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже", — рассказал иммунолог.

Также Болибок перечислил симптомы, с которыми обычно сталкиваются заболевшие омикрон-штаммом.

"Признаком "омикрона" является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль", — добавил врач.

По словам медика, потеря обоняния при "омикроне" тоже возможна, но с этим симптомом пациенты сталкиваются обычно, когда кризис миновал и они находятся на пути к выздоровлению.

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