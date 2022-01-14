Роспотребнадзор: не нужно считать "омикрон" лёгким штаммом COVID-19

"Омикрон" не нужно называть лёгкой разновидностью коронавирусной инфекции. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила в интервью РИА Новости, что в других странах, где новый вариант COVID-19 уже успел широко распространиться, смертность от него довольно высокая.

"В пересчёте на душу населения в США, Италии, Бельгии и ряде государств Восточной Европы совокупные показатели смертности выше, так как очень высокая заболеваемость", — сказала специалист.

Пшеничная подчеркнула: при "омикроне" необходимо соблюдать те же ограничительные меры, которые Минздрав рекомендовал в период распространения других штаммов COVID-19.

Она также добавила, что из-за новогодних праздников темпы вакцинации против коронавируса значительно снизились в России. Эксперт Роспотребнадзора посоветовала россиянам оставаться дома даже при небольшой температуре и недомогании.

"Необходимо пройти тестирование на COVID-19 и грипп, а при возможности и на другие ОРВИ", — заключила Пшеничная.

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