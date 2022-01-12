Главный инфекционист США: никто не избежит заражения омикрон-штаммом

Никто не избежит заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам главного инфекциониста США, граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, гораздо легче перенесут заболевание, передаёт CNN.

"Омикрон" при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдёт всех", — сказал Фаучи.

Он также добавил, что "главный удар" омикрон-штамм нанесёт по невакцинированным людям. Как отметил специалист, их ждут наиболее серьёзные последствия этой разновидности.

Ранее врач из Индии Джаяпракаш Мулиил в интервью NDTV сообщил, что даже ревакцинация не остановит "омикрон". Однако он подчеркнул: коронавирус с приходом этого варианта перестал быть болезнью, "вызывающей страх", так как зачастую пациенты переносят его без осложнений.

Омикрон-штамм коронавируса впервые обнаружили в ноябре 2021 года в ЮАР.

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