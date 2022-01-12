Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"

По словам клинического фармаколога Андрея Кондрахина, пациентов, которые заразились новым омикрон-штаммом COVID-19, может ждать неожиданный "сюрприз".

Он отметил в интервью "Парламентской газете", что потеря обоняния теперь не является определяющим признаком коронавируса с приходом "омикрона". Однако этот симптом, подчеркнул доктор медицинских наук, нередко начинает беспокоить заражённых в конце болезни.

"Есть данные, которые говорят, что он может появиться позже — в конце болезни или уже после неё", — сказал Кондрахин.

Именно поэтому, по мнению фармаколога, "омикрон" может "наделать много бед" в случае массового распространения по РФ.

В целом, пояснил специалист, омикрон-штамм зачастую похож на ОРВИ. Пациенты жалуются на кашель, насморк, незначительное повышение температуры. При этом, как правило, у них не наблюдаются болезненные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта в отличие от индийской "дельты".

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