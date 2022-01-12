Гинцбург: "Спутник V" не нужно модифицировать под "омикрон"

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не нужно дорабатывать под новый вариант коронавируса "омикрон". Как пишет MK.RU, так сказал директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, отечественный препарат успешно справляется с новым штаммом, в отличие от препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Ранее западные биохимики сказали о том, что они создадут бустерные дозы препаратов. Pfizer будет готова к весне, Moderna — к осени.

Гинцбург добавил, что действенность российской вакцины против "омикрона" доказана совместным российско-итальянским исследованием. "Спутник" работает против разных штаммов коронавируса.

Также Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. По его мнению, чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета, прививаться в сутки должны больше в 10 раз, чем сейчас.

"Чтобы мы могли за полгода "зонтиком" накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, "Спутник" действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло", — сказал Гинцбург.

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