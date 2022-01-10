Первые случаи смерти заразившихся "омикроном" зафиксировали в Польше

Первые случаи летального исхода коронавирусной инфекции, вызванной омикрон-штаммом, зафиксировали в Польше. Об этом сообщил журналистам представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич.

"У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от "омикрона", — цитирует Андрусевича ТАСС.

По словам представителя Минздрава, от омикрон-штамма скончались мужчины 92 и 85 лет. Оба заразившихся не были привиты от коронавируса.

Андрусевич рассказал, что всего в Польше выявлено 193 случая заражения новым вариантом COVID-19. За неделю число заразившихся увеличилось на 7-8%.

Согласно сведениям польского Минздрава, за последние сутки в стране зафиксировано 11 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщила в конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова, в РФ выявлено 103 заразившихся омикрон-штаммом.

По словам руководителя научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, после новогодних праздников в стране возможен подъём заболеваемости COVID-19, вызванный распространением "омикрона".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.