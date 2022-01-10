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Автор Владимир Васютченко

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 после праздников

Здоровье

Подъём заболеваемости коронавирусом, вызванный омикрон-штаммом, возможен в РФ после новогодних праздников, заявил руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 после праздников

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма "омикрон"", — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее о возможности подъёма заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников предупредил врач-терапевт Константин Хоманов.

По мнению медика, росту числа заражений могут способствовать многочисленные социальные контакты во время праздников, низкий процент привитых от COVID-19 трёхкратно, а также нежелание россиян носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванная омикрон-штаммом, может начаться в РФ после середины января 2022 года.

"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости "омикроном" у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас", — заявил медик.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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