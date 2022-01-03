Чем может закончиться бессимптомный COVID-19

Коронавирусная инфекция даже в лёгком своём проявлении может закончиться для человека весьма печальными последствиями. Об этом заявили учёные Седарс-Синайского медицинского центра США.

Специалисты выяснили, что даже бессимптомный и мягкий COVID-19 может вызвать аутоиммунный ответ. Иммунная система нередко начинает бороться против тканей и органов собственного организма.

Исследование с подобными выводами опубликовано в Journal of Translational Medicine.

В эксперименте принимали участие 177 человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Исследователи взяли у них анализ крови и сравнили с биологическим материалом здоровых людей.

Стало известно, что переболевшие COVID-19 имеют высокий уровень аутоантител, которые характерны для людей с хроническими аутоиммунными заболеваниями, например, волчанкой или ревматоидным артритом.

Представители сильного пола оказались более подвержены такому побочному эффекту работы иммунитета.

"Наши результаты показывают, что предшествующая инфекция SARS-CoV-2, даже при отсутствии тяжелого клинического заболевания, может привести к широкому антиимунному ответу (ААВ), который демонстрирует специфические для пола модели распространенности и антигенной селективности", — пришли к выводу учёные.

Новые исследования будут посвящены обнаружению аутоантител у вакцинированных людей.

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