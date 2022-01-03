Президент РАН заявил о переходе COVID-19 в режим сезонных эпидемий гриппа

Руководитель Российской академии наук Александр Сергеев сообщил, что пандемия COVID-19 с 2022 года перейдёт в режим сезонных эпидемий гриппа. Также специалист сравнил нынешнюю ситуацию с эпидемиологической обстановкой 1960-ых годов.

В тот период люди страдали из-за эпидемии гонконгского гриппа, рассказал эксперт. Он напомнил, что у этого заболевания тоже фиксировали тяжёлые проявления. Однако учёные разработали вакцины и другие препараты, что позволило практически привыкнуть к этому вирусу, подчеркнул Сергеев.

"Если будут хорошие, надёжные протоколы по применению лекарств, то мы войдём в режим восприятия этого недуга, как гриппа", — заявил президент РАН, слова которого цитирует ТАСС.

Также специалист отметил, что высокая смертность от COVID-19 в РФ является последствием низких темпов вакцинации жителей страны. По статистике эксперта, большая часть скончавшихся от новой болезни пациентов — непривитые люди.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский сообщал, что учёные "умеренно оптимистично" относятся к появлению штамма коронавируса "омикрон". По данным специалиста, пока нет сведений о тяжёлых формах болезни из-за новой мутации.

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