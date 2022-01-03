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Автор Владимир Васютченко

Академик РАН заявил о пользе чтения вслух для перенёсших COVID-19

Здоровье

Восстановлению дыхательной мускулатуры после перенесённой коронавирусной инфекции способствует чтение вслух, заявил президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Академик РАН заявил о пользе чтения вслух для перенёсших COVID-19

"Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", — цитирует медика РИА Новости.

Академик пояснил, что для переболевших COVID-19 важна хорошая работа дыхательной мускулатуры, в том числе межреберных мышц.

По мнению Бокерии, чтение вслух является наиболее эффективным способом для восстановления этих мышц.

"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", — сказал специалист.

Ранее врач-терапевт Константин Хоманов спрогнозировал Подъём заболеваемости коронавирусом в РФ после новогодних праздников.

Медик объяснил возможность роста числа зараженийCOVID-19 в стране многочисленными социальными контактами в праздничные дни, низким процентом привитых от коронавируса трёхкратно — с бустерной дозой, а также негативным отношением россиян к маскам и соблюдению социальной дистанции.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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