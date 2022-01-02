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Автор Владимир Васютченко

Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

Здоровье

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен после новогодних праздников в РФ, считает врач-терапевт Константин Хоманов.

Врач спрогнозировал подъём заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников

"Спад заболеваемости, происходящий сейчас, продлится в нашей стране до конца новогодних каникул. В дальнейшем… вероятен подъём заболеваемости COVID-19", — цитирует медика ТАСС.

Хоманов объяснил вероятность увеличения числа случаев заражения коронавирусом в стране, в частности, многочисленными социальными контактами во время праздников — стоянием в очередях при покупке продуктов и подарков, а также общением в гостях с непривитыми или заразившимся.

По словам врача, росту заболеваемости способствуют малая доля привитых от COVID-19 трёхкратно — с бустерной дозой, а также негативное отношение россиян к маскам и соблюдению социальной дистанции.

"Неправильное ношение масок или игнорирование этого, низкий процент вакцинированных..., большое число лиц с фальшивыми сертификатами о прививке повышают риски заражения коронавирусом", — сказал терапевт.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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