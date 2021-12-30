Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в семи регионах РФ

Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией зафиксировано в семи российских регионах, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

"Ухудшение отмечается в семи регионах, в первую очередь, из-за снижения охвата тестированием", — цитирует вице-премьера сайт Стопкоронавирус.РФ.

В сообщении уточняется, что речь идёт о Башкирии, КЧР и Туве, Владимирской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах.

По словам Голиковой, улучшение ситуации с COVID-19 наблюдается в 13 регионах страны. Это Бурятия, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Магаданская, Московская и Ростовская области, а также Камчатский край.

Вице-премьер сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 61,8%. Согласно сведениям Голиковой, к 30 декабря первым компонентом противокоронавирусных вакцин привились 78 694 436 человек, ещё 74 539 609 завершили иммунизацию.

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