Попова: заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась за неделю более чем на 11%

В России уже семь недель наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За последние семь недель тенденция к снижению не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тыс. населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", — цитирует ТАСС заявление главного санитарного врача страны на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По словам Поповой, подъём заболеваемости коронавирусом зарегистрирован лишь в двух регионах, ещё в семи наблюдается отсутствие значимой динамики. Глава Роспотребнадзора отметила, что около 24% случаевCOVID-19 приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, около 76% — на остальную территорию РФ.

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