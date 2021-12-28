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Мясников спрогнозировал сроки начала "омикронной" волны COVID-19 в РФ

Здоровье

Начала новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, которая будет вызвана омикрон-штаммом, можно ожидать в РФ после середины января 2022 года, полагает врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников спрогнозировал сроки начала "омикронной" волны COVID-19 в РФ

"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости "омикроном" у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнётся и у нас", — написал медик в своём телеграм-канале.

Мясников отметил, что волны COVID-19 в Европе и РФ "движутся в противофазе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спрогнозировал возникновение новых волн коронавирусной инфекции в 2022 году.

"В плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждёт впереди", — заявил представитель Кремля.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, начала пятой волны COVID-19, связанной с распространением омикрон-штамма, можно ожидать в РФ уже в конце 2021 года.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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