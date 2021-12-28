Учёные из ЮАР: "омикрон" помогает нейтрализовать "дельту"

Согласно результатам исследования учёных из ЮАР, после заражения штаммом «омикрон» в организме человека начинают образовываться антитела, которые помогают уничтожить штамм «дельта».



Результаты исследования, проведённого на небольшой выборке участников, ещё не подтверждены. Участниками исследования были 30 вакцинированных и невакцинированных от COVID-19 человек, заражённых штаммом «омикрон».

"Способность к нейтрализации омикрона увеличилась в 14 раз (за 14 дней после начала исследования), демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. Важно отметить, что нейтрализация "дельта" варианта вируса увеличилась в 4,4 раза", - говорится в описании исследования, опубликованного в Twitter специалистом из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алексом Сигалом.

Эксперты полагают, что благодаря способности организма заражённых «омикроном» противостоять «дельте» риск повторно заразиться штаммом «дельта» значительно снижается.



Сигал отдельно упомянул о меньшей вирулентности штамма «омикрон». Это свойство, по его мнению, может помочь вытеснить штамм «дельта».



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