Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, как штамм COVID-19 "омикрон" научился делать то, чего не умели ни уханьский вирус, ни дельта-штамм.
Микробиолог рассказала об удивительном свойстве "омикрона".
"Оказалось, этот зловредный штамм научился заражать
мышей! Ни уханьский вирус, ни Дельта этого не умели, потому что
их S-белки не умели цепляться за мышиный рецептор. А также крысиный и хомячиный", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.
Профессор объяснила, как именно мутирующий вирус приспособился к мыши.
"Представьте себе бутылку. Бутылка — это коронавирусный S-белок, а ее горлышко — тот самый RBD домен, на который нейтрализующие антитела вырабатываются. Именно этим горлышком S-белки и цепляется к клеточным рецепторам, которые у мыши и у человека совсем разные", — пояснила вирусолог.
Эксперт отметила, что "поганский омикрон" накопил множество мутаций на своей бутылочке S-белка.
"Осталось только "горлышко", которым бутылочка цепляет рецептор. Антителам теперь прикрепиться некуда, разве что к горлышку", — написала специалист.
Баранова обращает внимание на то, что способность прилипать к рецептору человека при этом не пострадала.
Микробиолог опасается, что человечество может получить независимые друг от друга природные очаги среди грызунов.
"Такая вот вышла история. А чтобы она не вышла надо быстро-быстро в популяциях грызунов #эпиднадзор организовать. Особенно в Африке", — рекомендует учёный.
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