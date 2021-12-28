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Вирусолог рассказала о хитрости "поганского омикрона"

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала, как штамм COVID-19 "омикрон" научился делать то, чего не умели ни уханьский вирус, ни дельта-штамм.

Вирусолог рассказала о хитрости "поганского омикрона"

Микробиолог рассказала об удивительном свойстве "омикрона".

"Оказалось, этот зловредный штамм научился заражать
мышей! Ни уханьский вирус, ни Дельта этого не умели, потому что
их S-белки не умели цепляться за мышиный рецептор. А также крысиный и хомячиный", — написала Баранова в своём Instagram-аккаунте.

Профессор объяснила, как именно мутирующий вирус приспособился к мыши.

"Представьте себе бутылку. Бутылка — это коронавирусный S-белок, а ее горлышко — тот самый RBD домен, на который нейтрализующие антитела вырабатываются. Именно этим горлышком S-белки и цепляется к клеточным рецепторам, которые у мыши и у человека совсем разные", — пояснила вирусолог.

Эксперт отметила, что "поганский омикрон" накопил множество мутаций на своей бутылочке S-белка.

"Осталось только "горлышко", которым бутылочка цепляет рецептор. Антителам теперь прикрепиться некуда, разве что к горлышку", — написала специалист.

Баранова обращает внимание на то, что способность прилипать к рецептору человека при этом не пострадала.

Микробиолог опасается, что человечество может получить независимые друг от друга природные очаги среди грызунов.

"Такая вот вышла история. А чтобы она не вышла надо быстро-быстро в популяциях грызунов #эпиднадзор организовать. Особенно в Африке", — рекомендует учёный.

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Чем опасен "омикрон"? 10 вопросов о новом штамме коронавируса
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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