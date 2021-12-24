Вирусолог рассказала, как не получить тромб при COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, как избежать блокировку сосудов сгустками крови при коронавирусе.

Микробиолог поведала историю некоего Пети Плюшкина, который заразился коронавирусом, но поступил беспечно, решив не делать тест на COVID-19.

Когда Петя прошёл тест через неделю, результат оказался отрицательный. Друзей Пети, которых он заразил, при этом лечили антикоагулянтами, чтобы спасти их от тромбоза.

"Тромбоза у Пети не случилось. А все потому, что Плюшкин не только умный, но и запасливый. У него в холодильнике дигидрокверцитин лежал, ДГК сокращенно. Он прямо как швейцарский ножичек — и воспаление снижает, и ненужные аутоантитела прибивает, чтобы они не шалили", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Баранова отмечает, что противовоспалительных веществ много, а вот безрецептурные антикоагулянты редкость.

"Оказалось, что 1г кверцитина в день снижает образование белка-тромбина в 2 раза — это у здоровых. А у людей с анти-фосфолипидным синдромом, который физиологам ну очень напоминает сосудистый компонент постковида, даже больше, чем в два раза снижает! Грамм кверцитина — это как две таблетки ДГК, ибо ДГК активнее, чем просто кверцитин", — написала профессор.

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