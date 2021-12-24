EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович прокомментировал обязанность украинок явиться в 2022 году в военкомат
Невзоров объяснил, для чего стулья привинтили к полу на п/к Путина
После развода: недвижимость Григория Лепса стоит 800 миллионов рублей
Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский должен ответить за незаконные решения СНБО
СК и прокуратура начали проверки по факту пожара с жертвами в больнице Астрахани
Турция должна считаться с близкими отношениями с Украиной, заявили в МИД страны
Глава МИД Турции Чавушоглу: Евросоюз никогда не станет альтернативой НАТО
В МИД РФ раскритиковали идею всеукраинского референдума по Донбассу
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует

Вирусолог рассказала, как не получить тромб при COVID-19

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, как избежать блокировку сосудов сгустками крови при коронавирусе.

Вирусолог рассказала, как не получить тромб при COVID-19

Микробиолог поведала историю некоего Пети Плюшкина, который заразился коронавирусом, но поступил беспечно, решив не делать тест на COVID-19.

Когда Петя прошёл тест через неделю, результат оказался отрицательный. Друзей Пети, которых он заразил, при этом лечили антикоагулянтами, чтобы спасти их от тромбоза.

"Тромбоза у Пети не случилось. А все потому, что Плюшкин не только умный, но и запасливый. У него в холодильнике дигидрокверцитин лежал, ДГК сокращенно. Он прямо как швейцарский ножичек — и воспаление снижает, и ненужные аутоантитела прибивает, чтобы они не шалили", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Баранова отмечает, что противовоспалительных веществ много, а вот безрецептурные антикоагулянты редкость.

"Оказалось, что 1г кверцитина в день снижает образование белка-тромбина в 2 раза — это у здоровых. А у людей с анти-фосфолипидным синдромом, который физиологам ну очень напоминает сосудистый компонент постковида, даже больше, чем в два раза снижает! Грамм кверцитина — это как две таблетки ДГК, ибо ДГК активнее, чем просто кверцитин", — написала профессор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Тромбоз и коронавирус. Что нужно знать?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В России надеются, что у Молдовагаза и Газпрома больше не будет проблем
Дизайнер интерьеров поделилась, как наряжать ёлку в год Водяного Тигра
Арестович прокомментировал обязанность украинок явиться в 2022 году в военкомат
Невзоров объяснил, для чего стулья привинтили к полу на п/к Путина
Сухие шампуни для тех, кто спешит, болеет или путешествует
После развода: недвижимость Григория Лепса стоит 800 миллионов рублей
Экс-спикер Рады Разумков: Зеленский должен ответить за незаконные решения СНБО
СК и прокуратура начали проверки по факту пожара с жертвами в больнице Астрахани
Турция должна считаться с близкими отношениями с Украиной, заявили в МИД страны
Вирусолог рассказала, как не получить тромб при COVID-19
Популярное
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Экономика и бизнес
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Общество
Симоньян о визите ВВС на пресс-конференцию Путина: "Спокойно ходит"
Происшествия
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова Ирина Шлионская Роман Медокс — мистер Рипли времён декабристов Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Мир. Новости мира
Врач, лечивший Трампа от коронавируса: COVID — это биологическое оружие
Международная антикризисная группа придумала, как "помирить" Россию и Запад
Мир. Новости мира
Международная антикризисная группа придумала, как "помирить" Россию и Запад
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников