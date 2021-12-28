Вирусологи рассказали о "встроенной в организм" защите от "омикрона"

Хотя "омикрон" "умеет обходить иммунную защиту", организм способен от него защищаться.

Как — в интервью URA. RU рассказали вирусологи Александр Бутенко (центр им. Н. Ф. Гамалеи) и Пётр Чумаков (Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта).

По словам учёных, люди, имевшие контакты с разными штаммами COVID-19, получают группоспецифичный иммунитет, который способен защитить от нового варианта коронавируса.

"Сочетание различных генотипов вируса вызывает образование коллективного группоспецифичного иммунитета. Такая защита, полученная от разных генотипов, работает наряду с вакцинацией. И эффективна от разных вариантов", — сказал Бутенко.

Чумаков к сказанному коллегой добавил, что S-белок у "омикрона" изменился "довольно сильно" и "хуже узнается антителами, образовавшимися после вакцинации:

"Но кроме S-белка у вирусов есть еще целый ряд других антигенов, и когда человек переболевает, у него образуются антитела на все эти антигены. И к моменту встречи с "омикроном", он уже защищен — работают другие антигены. Это группоспецифический иммунитет. Он относится ко всей группе антигенов, которые присутствуют в коронавирусе".

К слову, напомним, на днях в Британии выявили новые симптому "омикрон"-штамма. Подробнее о них — здесь.

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