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Происхождение омикрона - вердикт Александра Гинцбурга

Эврика » Гипотезы

Предположения о том, что инфекционный новый коронавирусный штамм омикрон, который имеет необычно большое количество мутаций, был разработан в лаборатории, несостоятелен.

Происхождение омикрона - вердикт Александра Гинцбурга

Так считает ведущий российский вирусолог, глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мутации омикрона вполне подходят для естественного варианта вируса, — сказал он в интервью "Интерфаксу". — Это подтверждается тем, что омикрон возник на юге Африки, где наблюдается высокий уровень ВИЧ/СПИДа и где многие люди имеют ослабленный иммунитет и могут длительное время переносить вирус, позволяя ему мутировать".

Гинцбург также не исключил возможности того, что COVID-19 может перейти от людей к животным, мутировать, а затем вернуться к людям:

"В целом коронавирусы блестяще развиваются у животных, размножаясь, живя и мутируя в них, — уточнил он. — И мы не знаем, сколько раз этот коронавирус перемещался между дикими животными. Когда существуют тесные контакты между животным миром и людьми, как в Африке, скрещивание мутировавшего вируса с человеком может привести к такого рода захватывающим и, для человеческой популяции, печальным последствиям. И вмешательство человека тут не нужно".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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