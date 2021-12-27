EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Следствие выступило за изменение меры пресечения блогеру Хованскому*
Путин объяснил публикацию предложений РФ по гарантиям безопасности
Песков: в Минских соглашениях нет "двойного дна"
Песков назвал гарантии безопасности "вопросом жизни и смерти" для РФ
Прокуратура: более 30 машин стали участниками смертельного ДТП в Башкирии
Подаренные губернатору новогодние украшения нашли на Авито
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"

У "омикрона" появились новые симптомы

Здоровье

Поскольку омикронный вариант коронавируса становится доминирующим во всем мире, именно к нему сейчас приковано внимание специалистов. Пока его симптомы варьируются от легких до умеренных.

Известно, что "омикрон" может "выдавать" как классические симптомы COVID-19 — лихорадку, постоянные головные боли и потерю запаха или вкуса, так и симптомы традиционной простуды — насморк, усталость, чихание и боль в горле.

Однако, по словам Тима Спектора, профессора генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, некоторые люди, инфицированные "омикроном", страдают ещё от тошноты и рвоты.

Об этом он сообщил в воскресенье Daily Express, добавив, что эти симптомы бывают даже у полностью вакцинированных.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
У "омикрона" появились новые симптомы
Путин подписал законопроект, объявляющий вне закона другого президента России
В МЭР РФ объяснили, откуда взялись €290 млрд, которые ЕС якобы требует от России
Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?..
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Следствие выступило за изменение меры пресечения блогеру Хованскому*
Путин объяснил публикацию предложений РФ по гарантиям безопасности
Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений
Песков: в Минских соглашениях нет "двойного дна"
Английский клуб: только для избранных
Популярное
Мировая кооперация
ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
Дипломат США Волкер придумал, как "остановить вымогательство" России
Общество
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Ирина Шлионская Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?.. Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений Дмитрий Соколов Любовь Степушова ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"
Мир. Новости мира
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Мир. Новости мира
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников