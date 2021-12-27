У "омикрона" появились новые симптомы

Поскольку омикронный вариант коронавируса становится доминирующим во всем мире, именно к нему сейчас приковано внимание специалистов. Пока его симптомы варьируются от легких до умеренных.

Известно, что "омикрон" может "выдавать" как классические симптомы COVID-19 — лихорадку, постоянные головные боли и потерю запаха или вкуса, так и симптомы традиционной простуды — насморк, усталость, чихание и боль в горле.

Однако, по словам Тима Спектора, профессора генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, некоторые люди, инфицированные "омикроном", страдают ещё от тошноты и рвоты.

Об этом он сообщил в воскресенье Daily Express, добавив, что эти симптомы бывают даже у полностью вакцинированных.

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