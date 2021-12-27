EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года
Козырев: из-за любителей "ляпнуть ради хайпа" свободе слова скоро придёт конец
Депутат ГД Делягин: Запад толкает Украину к нападению на РФ в начале 2022 года
Австралийцы жалуются на поведение пьяных попугаев
Газпром не возобновил поставки газа через Польшу 27 декабря
Максимально возможное количество алкоголя в крови водителей может быть снижено
Фэшн-провал Ксении Собчак: "облажалась" с выбором костюма
МИД: персонал ООН везёт "наличку" в Афганистан из-за заблокированных счетов
Вассерман: учителям из разных регионов нельзя платить одинаковые зарплаты

Ракова: коронавирус начал всё больше приспосабливаться к детям

Здоровье

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коронавирусная инфекция постепенно приспосабливается к детям.

Ракова: коронавирус начал всё больше приспосабливаться к детям

По её словам, в российской столице за весь период пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 245 тысяч несовершеннолетних, передаёт РИА Новости.

"По мере мутации вируса он всё больше и больше приспосабливается к детям. Мы начали госпитализировать в эту волну по 20-30 детей ежедневно, а при "уханьском" штамме у нас такие случаи были единичными, только у детей с серьёзной сопутствующей патологией", — пояснила Ракова.

Она добавила, что ранее дети зачастую переносили COVID-19 бессимптомно. Однако сейчас их нередко доставляют в медучреждения с признаками острого респираторного заболевания, сопровождающегося повышенной температурой. Иногда у маленьких пациентов проявляется пневмония.

За всё время распространения инфекции 11 тысяч детей лечились в московских стационарах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Козырев: из-за любителей "ляпнуть ради хайпа" свободе слова скоро придёт конец
Ракова: новый препарат на основе антител для лечения COVID-19 очень эффективен
Депутат ГД Делягин: Запад толкает Украину к нападению на РФ в начале 2022 года
Австралийцы жалуются на поведение пьяных попугаев
Газпром не возобновил поставки газа через Польшу 27 декабря
Максимально возможное количество алкоголя в крови водителей может быть снижено
Фэшн-провал Ксении Собчак: "облажалась" с выбором костюма
Ракова: 2021-й — год несбывшихся надежд, ведь COVID-19 не удалось победи
МИД: персонал ООН везёт "наличку" в Афганистан из-за заблокированных счетов
Вассерман: учителям из разных регионов нельзя платить одинаковые зарплаты
Популярное
Мировая кооперация
ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
Дипломат США Волкер придумал, как "остановить вымогательство" России
Общество
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Ирина Шлионская Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?.. Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений Дмитрий Соколов Любовь Степушова ЕС нанес контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"
Мир. Новости мира
Депутат Гончаренко: Киев начал "возвращение" Кубани в Незалежную
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Мир. Новости мира
Треть участников викторины The New York Times не смогли найти Украину на карте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников