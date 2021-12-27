Ракова: коронавирус начал всё больше приспосабливаться к детям

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коронавирусная инфекция постепенно приспосабливается к детям.

По её словам, в российской столице за весь период пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 245 тысяч несовершеннолетних, передаёт РИА Новости.

"По мере мутации вируса он всё больше и больше приспосабливается к детям. Мы начали госпитализировать в эту волну по 20-30 детей ежедневно, а при "уханьском" штамме у нас такие случаи были единичными, только у детей с серьёзной сопутствующей патологией", — пояснила Ракова.

Она добавила, что ранее дети зачастую переносили COVID-19 бессимптомно. Однако сейчас их нередко доставляют в медучреждения с признаками острого респираторного заболевания, сопровождающегося повышенной температурой. Иногда у маленьких пациентов проявляется пневмония.

За всё время распространения инфекции 11 тысяч детей лечились в московских стационарах.

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