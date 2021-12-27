Генсек ООН Гутерреш: пандемия COVID-19 не последняя для человечества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса не является последней для человечества. По его мнению, уже сейчас нужно начинать готовиться к следующей крупномасштабной эпидемии.

В честь международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря, генсек ООН обратился ко всему миру.

"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнётся человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам следует начать готовиться к следующей пандемии", — написал Гутерреш в Twitter-аккаунте.

Он считает, что эту проблему нужно серьёзно проработать, чтобы вовремя перепрофилировать медицинские учреждения и заняться их модернизацией.

Ещё в прошлом году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что все пандемии цикличны и являются частью человеческой жизни. Он убеждён: нужно заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и прислушиваться к предупреждениям учёных.

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