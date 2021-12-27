В честь международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря, генсек ООН обратился ко всему миру.
"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнётся человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам следует начать готовиться к следующей пандемии", — написал Гутерреш в Twitter-аккаунте.
Он считает, что эту проблему нужно серьёзно проработать, чтобы вовремя перепрофилировать медицинские учреждения и заняться их модернизацией.
Ещё в прошлом году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что все пандемии цикличны и являются частью человеческой жизни. Он убеждён: нужно заранее готовиться к чрезвычайным ситуациям и прислушиваться к предупреждениям учёных.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.