Гинцбург объяснил, необходимо ли обновлять "Спутник V" из-за омикрон-варианта

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нуждается ли первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" в обновлении из-за появления штамма COVID-19 "омикрон". По словам специалиста, пока в этом нет необходимости.

"Такой проблемы для тех, кто использует "Спутник V", как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит", — сообщил эксперт в фильме российской журналистки Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", который показывали на телеканале "Россия 1".

Однако Гинцбург указал на неизвестность в этом вопросе в будущем из-за эволюции вирусов. По данным специалиста, технологии нашей страны позволяют разрабатывать новые препараты против коронавирусной инфекции максимально быстро, может быть достаточно даже нескольких недель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прививка "Спутником V" позволит эффективно обезопаситься от вируса даже с учётом распространения омикрон-варианта. Также лидер подчеркнул готовность Москвы поделиться со странами препаратом в качестве бустера для других вакцин.

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