Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 10 регионах РФ

Ухудшение ситуации с коронавирусом зафиксировано за последнюю неделю в 10 российских регионах. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

"Обстановка осложнилась в 10 регионах, улучшение мы видим в трёх регионах", — цитирует вице-премьера сайт Стопкоронавирус. РФ.

По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, ухудшение ситуации с COVID-19 наблюдается на Алтае, в Башкирии, Дагестане, Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской, Челябинской областях и в Чувашии.

Улучшилась обстановка в Белгородской и Калининградской областях, а также в КЧР.

Как сообщила Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране достиг 58,2%. Среди регионов страны лидирует по этому показателю Севастополь (88,7%).

"Уровень выше 75% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Московская область", — сообщила вице-премьер.

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