За две недели декабря в России зафиксировали снижение смертности от коронавирусной инфекции почти на 15%. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
"За 14 дней декабря, когда пошло отчётливое снижение заболеваемости, мы видим … и отчётливое снижение общей смертности на 14,7%", — цитирует ТАСС заявление вице-премьера на пленарном заседании в Госдуме.
По данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии в РФ зафиксировали 294 024 случая летального исхода COVID-19, в том числе 1 133 — за последние сутки.
В стране зарегистрировали 10 131 646 случаев заражения коронавирусом. В частности, выявлено 25 заразившихся вариантом COVID-19 "омикрон". По словам Голиковой, случаи заражения новым штаммом подтверждены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Согласно сведениям вице-премьера, на данный момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ достиг 57,7%.
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