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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 58%

Здоровье

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к 16 декабря приблизился к 58%. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 58%

"Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%", — цитирует ТАСС заявление вице-премьера на пленарном заседании Госдумы.

По словам Голиковой, на данный момент первым компонентом противокоронавирусных вакцин привились уже 76,4 млн россиян, ещё 70,4 млн полностью прошли иммунизацию.

Согласно информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии в РФ зарегистрировано 10 131 646 случаев COVID-19, в том числе 28 486 — за последние сутки. Более 8,8 млн заразившихся выздоровели, 294 024 скончались.

Как сообщила вице-премьер, на данный момент в России подтверждено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Инфицированных выявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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