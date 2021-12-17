Глава РАН не исключил появления "омикрона" из-за испытаний лекарств от COVID-19

Появление омикрон-штамма может быть связано с испытаниями препаратов от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Это могло было быть связано с тем, что испытывалось какое-то лекарственное средство в отношении "дельты" в каком-то мировом регионе", — цитирует заявление учёного ТАСС.

Сергеев отметил, что вирус мог сильно мутировать "под давлением" испытываемых лекарственных средств.

"Складывается впечатление, что вирус, действительно, был в каком-то таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик", — сказал президент РАН.

О выявлении в Южной Африке нового штамма COVID-19, получившего название "омикрон", стало известно в ноябре 2021 года. В настоящее время уже около 80 стран сообщили о выявлении случаев заражения этим вариантом коронавируса.

В России на данный момент подтверждено 25 подобных случаев. Заразившихся выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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