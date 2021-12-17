Попова: 75% выявляемых случаев COVID-19 приходится на "омикрон"

Высокие темпы распространения штамма коронавируса "омикрон" в мире пугают, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, 75% из выявленных случаев — новый вид коронавируса.

Больше всего заболевших "омикроном" фиксируют в Африке и Великобритании.

"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском", — рассказала Попова в беседе с РИА Новости.

Однако ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что в России ситуация не такая страшная. В стране нет последовательного распространения нового штамма коронавируса. Как отметила Попова, всех заболевших "омикроном" изолируют, но ни одна страна не может утверждать, что сможет сдержать вирус.

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