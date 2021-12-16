Попова: не исключено, что "омикрон" будет последовательно распространяться по РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что омикрон-штамм COVID-19 может начать последовательно распространяться по России.

По её словам, сегодня эксперты не наблюдают такую форму распространения новой разновидности коронавируса в РФ, однако не исключено, что ситуация изменится.

"Последовательного распространения "омикрона" внутри нашей страны пока мы не видим, потому что всех изолируем. Возможно, конечно, распространение, это вполне реально", — приводит РИА Новости комментарий Поповой.

Глава Роспотребнадзора добавила, что российские специалисты делают всё, чтобы не допустить роста заражений "омикроном". Однако, отметила Попова, ни одна страна в мире не может исключить этот штамм.

Ранее первый случай заболевания омикрон-вариантом COVID-19 обнаружили в Ростове-на-Дону. Сейчас медики проверяют людей, контактировавших с пациентом.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявляла, что всего в стране подтверждено 25 случаев заражения новым штаммом.

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