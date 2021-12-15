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Мясников объяснил, надо ли ревакцинироваться, если переболел COVID-19

Здоровье

Доктор Мясников ответил на самые волнующие вопросы подписчиков по поводу вакцинации и ревакцинации.

Мясников объяснил, надо ли ревакцинироваться, если переболел COVID-19

Теледоктор перечислил частые вопросы, которые люди ему задают.

  • "Я переболел, надо ли мне вакцинироваться и когда?";
  • "Я вакцинировался тогда-то надо ли мне ревакцинироваться и когда?";
  • "Мне сделали первую часть вакцины и я заболел. Что мне теперь делать?!"

Медик пришёл к выводу, что население страдает от нехватки достоверной информации о вакцинации от COVID-19.

"Призыв к вакцинации сегодня в преддверии Омикрона сменился на лозунг "ревакцинируемся!" Неважно — переболели Вы или вакцинировались — вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев. Более того: в странах Европы и США вводят норму — ревакцинация уже через три месяца, иначе "омикрон" не остановить!" — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Телеведущий рекомендует, не дожидаясь очередной волны коронавируса, которая придёт в страну в конце февраля — начале марта, ревакцинироваться.

Этот совет касается тех, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее.

Людям с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом медик советует через 21 день после второго компонента Спутника, сделать ещё одну прививку "Спутником-Лайт".

""Спутник Лайт" — это просто первый компонент вакцины "Спутник". Неудачная идея назвать его по другому, что ведёт к путанице, не нужной в таком важном вопросе, как вакцинация. Есть два компонента вакцины "Спутник", которые идут парой. И есть тот же первый компонент этой же вакцины, но "непарный", который обозвали "Лайт". И тем самым всех запутали!" — объясняет автор книг о здоровье.

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Вакцина от коронавируса. Проверено на себе. Доброе утро. Фрагмент выпуска
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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