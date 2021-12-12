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Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Здоровье

Доктор Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Теледоктор привёл в пример вакцину от коклюша, для создания которой используют ацеллюлярные более чистые антигены. Это позволяет существенно снизить риск проявления аллергических реакций (менее 1 случая на 1 миллион вакцинаций).

"В США вакцина, содержащая "цельные" клетки не применяется уже несколько лет", — написал врач в своём Telegram-канале.

Мясников отмечает, что-то по уровню эффективности, а также по известным побочным явлениям вакцины от COVID-19 сходны с вакцинами от гриппа.

"Помимо общих для вакцин реакций: временное недомогание, небольшое повышение температуры, боль и отек в месте укола, как правило других побочных явлений нет", — объяснил медик.

Автор книг о здоровье отмечал ранее, что противопоказаний к прививке от коронавируса немного.

"Я назову одно: это анафилактический шок на введение первого компонента вакцины", — говорил врач.

Телеведущий уверяет, что вакцина от гриппа не может спровоцировать заболевание гриппом.

"Нет. Просто нет. "А вот…." Не "вот"! Не может!" — объяснил врач.

Ранее Мясников предложил ввести страховку для вакцинированных от COVID-19.

"Принять ответственность на Государство в случае реальных побочных действий вакцин (они очень и очень редки, но возможны). Не формальную, а настоящую "рыночную", с медициной и жизнеобеспечением", — писал теледоктор в своём ТГ-канале.

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Побочные эффекты вакцинации против COVID-19
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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