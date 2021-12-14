Число заразившихся COVID-19 после встречи СМИД ОБСЕ возросло до 15 человек

После встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме 15 человек заразились коронавирусной инфекцией, сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на МИД Швеции.

По информации издания, все участники мероприятия и персонал уже получили уведомления о том, что им необходимо сдать тесты на наличие COVID-19.

"Мы разослали информацию. Им всем нужно обратить внимание на возможные симптомы, а также пройти тестирование на коронавирус", — отметили в Министерстве иностранных дел Швеции.

Также в ведомстве пояснили, что встреча в Стокгольме была проведена в соответствии с рекомендациями медиков. Каждый участник мог провериться на COVID-19 во время перерывов.

Известно, что коронавирус подтвердился у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто. Имена других заболевших пока не сообщаются. В мероприятии участвовали свыше 50 министров, в том числе руководитель российского дипведомства Сергей Лавров.

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