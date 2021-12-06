Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что к этому часу диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у двух человек, которые присутствовали на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) в Стокгольме.
В МИД Швеции заявили о вероятности обнаружения новых случаев COVID-19 среди участников мероприятия. Дипломаты могли подхватить инфекцию 2 и 3 декабря.
Коронавирус выявили у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. После встречи СМИД ОБСЕ он отправился на заседание правительства государства, где мог заразить COVID-19 других коллег, передаёт ТАСС. Информации о втором заражённом политике нет.
Пока не уточняется, прошёл ли он тестирование на наличие коронавирусной инфекции.
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