Два участника встречи СМИД ОБСЕ, которую посетил Лавров, заразились COVID-19

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что к этому часу диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у двух человек, которые присутствовали на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) в Стокгольме.

В МИД Швеции заявили о вероятности обнаружения новых случаев COVID-19 среди участников мероприятия. Дипломаты могли подхватить инфекцию 2 и 3 декабря.

Коронавирус выявили у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. После встречи СМИД ОБСЕ он отправился на заседание правительства государства, где мог заразить COVID-19 других коллег, передаёт ТАСС. Информации о втором заражённом политике нет.

Во встрече СМИД ОБСЕ участвовали свыше 50 министров иностранных дел, в том числе руководитель МИД России Сергей Лавров.

Пока не уточняется, прошёл ли он тестирование на наличие коронавирусной инфекции.