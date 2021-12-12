EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский решил уволить замглавы МВД из-за его истерики у блокпоста
Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям
Путин предположил, что было бы с Россией в случае "югославского сценария"
В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера
В Петербурге арестован мужчина, брызнувший кислотой в лицо бывшей девушке
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
В Кремле рассказали об угрозах США финансово изолировать Россию
Путин рассказал о "гражданской войне" в 90-х годах
Песков анонсировал ещё одну беседу Путина и Байдена

Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах

Здоровье

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева заявила, что острая боль в суставе может свидетельствовать о развитии подагры.

Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах

Она отметила, что в большинстве случаев о возникновении заболевания сигнализирует боль в первом пальце стопы, который опухает и краснеет.

Пациент может перетерпеть неприятные ощущения без использования обезболивающих, поскольку первый приступ подагры проходит быстро и без последствий.

Но некоторые люди принимают анальгетики, чтобы устранить болевой синдром.

"Дальше пациент вступит в межприступный период, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет", — сказала Загребнева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В течение этого периода будет увеличиваться объём мочевой кислоты в крови, отметила ревматолог. Потом приступы могут повториться в других суставах.

Врач порекомендовала людям, у которых появилась боль в первом пальце стопы, не использовать анальгетики и срочно обратиться в больницу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Боль в суставах: варианты лечения. Жить здорово! 12.10.2018
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
МИД Британии: вторжение на Украину будет иметь серьёзные последствия для России
В Татарстане подростки потушили Вечный огонь
Зеленский решил уволить замглавы МВД из-за его истерики у блокпоста
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Путин: Россия — мировой лидер по новым вооружениям
Путин предположил, что было бы с Россией в случае "югославского сценария"
Врач Ярцева: кроворазжижающие препараты могут привести к инсульту после COVID-19
Лидер триполитанских боевиков намерен посеять хаос в Ливии
В Хабаровском крае школьницы забили до смерти пенсионера
Популярное
Мир. Новости мира
Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже успел разочароваться в новом канцлере Германии Олафе Шольце, который начал работать на посту главы германского правительства несколько дней назад.

Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Прибалтика
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Шоу-бизнес
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Мир. Новости мира
Польша выдвинула России ультиматум: "Или Европа, или против Европы"
Ирина Шлионская Церебральный сортинг: от каждого по способностям Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Геращенко заявила о недопустимости референдума по Донбассу
Экономика и бизнес
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Врач Аскаров описал признаки, предшествующие инфаркту головного мозга
Здоровье
Врач Аскаров описал признаки, предшествующие инфаркту головного мозга
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников