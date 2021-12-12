Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алёна Загребнева заявила, что острая боль в суставе может свидетельствовать о развитии подагры.

Она отметила, что в большинстве случаев о возникновении заболевания сигнализирует боль в первом пальце стопы, который опухает и краснеет.

Пациент может перетерпеть неприятные ощущения без использования обезболивающих, поскольку первый приступ подагры проходит быстро и без последствий.

Но некоторые люди принимают анальгетики, чтобы устранить болевой синдром.

"Дальше пациент вступит в межприступный период, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет", — сказала Загребнева в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В течение этого периода будет увеличиваться объём мочевой кислоты в крови, отметила ревматолог. Потом приступы могут повториться в других суставах.

Врач порекомендовала людям, у которых появилась боль в первом пальце стопы, не использовать анальгетики и срочно обратиться в больницу.

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